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Моуринью высказался о возможности возглавить «Ньюкасл»

Моуринью высказался о возможности возглавить «Ньюкасл»
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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью высказался о возможности возглавить английский «Ньюкасл Юнайтед».

«Мне нечего сказать по этому поводу. Я работал с мистером Робсоном в «Барселоне», он один из величайших людей в истории «Ньюкасла». У меня всегда была связь с людьми из этого города и с самим городом, который хорошо знаю.

Но не более того. Я на 100% сосредоточен на работе в «Роме» Фридкина, — цитирует Моуриньо Metro.

Ранее сообщалось, что «Ньюкасл» заинтересован в приглашении португальского специалиста. Руководство «сорок» ищет замену нынешнему наставнику команды Стиву Брюсу.

Моуринью возглавил «Рому» в мае 2021 года. Действующее соглашение португальского наставника с клубом рассчитано до 2024 года.

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