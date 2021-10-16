Моуринью высказался о возможности возглавить «Ньюкасл»
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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью высказался о возможности возглавить английский «Ньюкасл Юнайтед».
«Мне нечего сказать по этому поводу. Я работал с мистером Робсоном в «Барселоне», он один из величайших людей в истории «Ньюкасла». У меня всегда была связь с людьми из этого города и с самим городом, который хорошо знаю.
Но не более того. Я на 100% сосредоточен на работе в «Роме» Фридкина, — цитирует Моуриньо Metro.
Ранее сообщалось, что «Ньюкасл» заинтересован в приглашении португальского специалиста. Руководство «сорок» ищет замену нынешнему наставнику команды Стиву Брюсу.
Моуринью возглавил «Рому» в мае 2021 года. Действующее соглашение португальского наставника с клубом рассчитано до 2024 года.
Новость по теме«Ньюкасл» рассматривает возможность приглашения Жозе Моуринью
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