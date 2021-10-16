Видео потасовки игроков «Спартака» и «Динамо»

Опубликовано видео массовой потасовки футболистов «Спартака» и «Динамо» в первом тайме матча 11-го тура РПЛ.

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На 42-й минуте Максимилиано Кофрие получил болезненный удар по ноге от Арсена Захаряна. Спартаковцы тут же пошли разбираться, Самуэль Жиго подбежал и потолкался с Арсеном, а затем стал спорить с тренерским штабом «Динамо». По итогам эпизода Арсен Захарян, Вячеслав Грулёв, Самуэль Жиго и Георгий Джикия получили жёлтые карточки.

Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым из Москвы. Помогают ему ассистенты Максим Гаврилин (Владимир) и Дмитрий Чельцов (Москва). Резервный рефери — Владислав Безбородов (Санкт-Петербург).