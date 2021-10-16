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«Спартак» спасся от поражения на последних минутах матча с «Динамо»

«Спартак» спасся от поражения на последних минутах матча с «Динамо»
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В матче 11-го тура РПЛ в московском дерби «Динамо» сыграло вничью со «Спартаком». Встреча проходила на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве и завершилась со счётом 2:2.

Защитник «Динамо» Иван Ордец забил первый гол. На 19-й минуте Ордец затылком замкнул навес с углового, перебросив голкипера «Спартака» Александра Максименко.

В конце первого тайма футболисты «Спартака» и «Динамо» устроили массовую потасовку. Максимилиано Кофрие получил болезненный удар по ноге от Арсена Захаряна. Спартаковцы тут же пошли разбираться, Самуэль Жиго подбежал и потолкался с Арсеном, а затем стал спорить с тренерским штабом «Динамо». Арсен Захарян, Вячеслав Грулёв, Самуэль Жиго и Георгий Джикия получили жёлтые карточки.

На 60-й минуте динамовцы забили второй гол — Даниил Фомин по центру сделал пас вперёд, Константин Тюкавин убежал от Джикии, выскочил один на один и послал мяч мимо Максименко. Однако Георгий Джикия и Самуэль Жиго забили по голу в концовке матча и сравняли счёт.

Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым из Москвы. Помогали ему ассистенты Максим Гаврилин (Владимир) и Дмитрий Чельцов (Москва). Резервный рефери — Владислав Безбородов (Санкт-Петербург).

Московское «Динамо» в 11 матчах набрало 20 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Спартак» (17) — на 7-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (23).

Россия - Премьер-Лига. 11-й тур
16 октября 2021, суббота. 19:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 2
Динамо М
Москва
0:1 Ордец – 19'   0:2 Тюкавин – 60'   1:2 Джикия – 87'   2:2 Жиго – 90+1'
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