«Спартак» — «Динамо»: Джикия отыграл один мяч в концовке
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Защитник «Спартака» Георгий Джикия отыграл один мяч в концовке матча 11-го тура РПЛ с «Динамо».
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Динамо».
Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым из Москвы. Помогают ему ассистенты Максим Гаврилин (Владимир) и Дмитрий Чельцов (Москва). Резервный рефери — Владислав Безбородов (Санкт-Петербург).
Московское «Динамо» в 10 матчах набрало 19 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Спартак» (16) — на 7-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (23).
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