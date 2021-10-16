Сульшер прокомментировал поражение в матче с «Лестером»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер высказался о поражении в матче 8-го тура английской Премьер-лиги с «Лестер Сити».



«Мы хорошо начали. Гринвуд забил фантастический гол. Если посмотреть на моменты, которые мы создали, мы могли забивать ещё. Но нам нужно быть менее расточительными. Мы подарили им возможность сравнять счёт. Второй гол в наши ворота был забит после домашней заготовки при розыгрыше углового, это разочаровывает. Мы сравняли счёт, а через 10 секунд пропустили снова. Концентрация была ключевым фактором в этой игре.



Мы слишком много теряем очки, поэтому нам нужно посмотреть на весь состав и найти баланс в команде. За каждое очко в Премьер-лиге нужно бороться. Нужно бороться за мячи, блокировать удары, выигрывать борьбу. Сегодня мы недостаточно хорошо показали себя в этом.

Каждая игра — это испытание характера. Особенно сейчас, это проверка характера персонала клуба, игроков и всех вокруг, мы должны держаться вместе до вечера среды», — цитирует Сульшера BBC.



Матч «Лестер» — «Манчестер Юнайтед» завершился победой хозяев со счётом 4:2. В составе «Лестера» отличились Тилеманс, Сёюнджю, Варди и Дака. За «красных дьяволов» забили Гринвуд и Рашфорд.



После восьми сыгранных туров в английской Премьер-лиге «Лестер» находится на 11-м месте в турнирной таблице с 11 очками в активе. «Манчестер Юнайтед» располагается на 5-м месте в таблице, у команды 14 очков.