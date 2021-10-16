«Сочи» обыграл «Ростов», забив три мяча ещё в первом тайме

В Сочи на стадионе «Фишт» завершился матч 11-го тура РПЛ. «Сочи» принимал «Ростов».
Встреча закончилась со счётом 3:1 в пользу хозяев. При этом «Сочи» забил три мяча уже в первом тайме. На 10-й минуте счёт открыл Артур Юсупов. На 28-й минуте Кристиан Нобоа реализовал пенальти, а на 33-й минуте Матео Касьерра довёл счёт до крупного.
В начале второго тайма «Ростов» сумел отыграть один мяч, это сделал Баштуш, отличившийся с передачи Игоря Калинина. В концовке гости забили вновь, отличился Али Соу, но уйти от поражения не смогли.
«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию матча «Сочи» — Ростов».
«Сочи» набрал 21 очко и поднялся на 2-е место в турнирной таблице. Теперь сочинцы отстают от лидирующего «Зенита» на два очка. «Ростов» занимает 14-е место, набрав девять очков.
- 16 октября 2021
-
22:07
-
22:06
-
22:01
-
21:59
-
21:53
-
21:53
-
21:52
-
21:48
-
21:47
-
21:42
-
21:41
-
21:41
-
21:38
-
21:34
-
21:33
-
21:32
-
21:29
-
21:28
-
21:26
-
21:25
-
21:25
-
21:14
-
21:09
-
21:06
-
21:00
-
20:57
-
20:56
-
20:53
-
20:50
-
20:38
-
20:33
-
20:31
-
20:27
-
20:24
-
20:21