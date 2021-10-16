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«Сочи» обыграл «Ростов», забив три мяча ещё в первом тайме

«Сочи» обыграл «Ростов», забив три мяча ещё в первом тайме
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В Сочи на стадионе «Фишт» завершился матч 11-го тура РПЛ. «Сочи» принимал «Ростов».

Встреча закончилась со счётом 3:1 в пользу хозяев. При этом «Сочи» забил три мяча уже в первом тайме. На 10-й минуте счёт открыл Артур Юсупов. На 28-й минуте Кристиан Нобоа реализовал пенальти, а на 33-й минуте Матео Касьерра довёл счёт до крупного.

В начале второго тайма «Ростов» сумел отыграть один мяч, это сделал Баштуш, отличившийся с передачи Игоря Калинина. В концовке гости забили вновь, отличился Али Соу, но уйти от поражения не смогли.

«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию матча «Сочи» — Ростов».

«Сочи» набрал 21 очко и поднялся на 2-е место в турнирной таблице. Теперь сочинцы отстают от лидирующего «Зенита» на два очка. «Ростов» занимает 14-е место, набрав девять очков.

Россия - Премьер-Лига. 11-й тур
16 октября 2021, суббота. 19:00 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
3 : 2
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Юсупов – 10'   2:0 Нобоа – 28' (пен)   3:0 Касьерра – 33'   3:1 Баштуш – 53'   3:2 Соу – 90+4'
Комментарии
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