«Сочи» обыграл «Ростов», забив три мяча ещё в первом тайме

В Сочи на стадионе «Фишт» завершился матч 11-го тура РПЛ. «Сочи» принимал «Ростов».



Встреча закончилась со счётом 3:1 в пользу хозяев. При этом «Сочи» забил три мяча уже в первом тайме. На 10-й минуте счёт открыл Артур Юсупов. На 28-й минуте Кристиан Нобоа реализовал пенальти, а на 33-й минуте Матео Касьерра довёл счёт до крупного.



В начале второго тайма «Ростов» сумел отыграть один мяч, это сделал Баштуш, отличившийся с передачи Игоря Калинина. В концовке гости забили вновь, отличился Али Соу, но уйти от поражения не смогли.



«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию матча «Сочи» — Ростов».



«Сочи» набрал 21 очко и поднялся на 2-е место в турнирной таблице. Теперь сочинцы отстают от лидирующего «Зенита» на два очка. «Ростов» занимает 14-е место, набрав девять очков.