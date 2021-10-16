Мостовой: Тюкавин — антигерой дерби. «Спартак» играл плохо, но ему подарили надежду
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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал ничью «Спартака» в матче 11-го тура РПЛ с «Динамо» (2:2).
«Ставил на 1:1, но «Динамо» сейчас должно кусать не только локти, но и всё, что у них есть на теле. По игре и моментам они переиграли «Спартак». Красно-белые уступали полностью. Тюкавин теперь стал антигероем. Этим промахом при 2:0 он подарил «Спартаку» надежду. В итоге и вышло 2:2. Команда Витории играла плохо, но вытащила ничью. Рано «Спартак» хоронить», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
В матче 11-го тура РПЛ в московском дерби «Динамо» сыграло вничью со «Спартаком». Встреча проходила на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве и завершилась со счётом 2:2.
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