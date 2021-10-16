«Лацио» одержал волевую победу в матче с «Интером»

В Риме на стадионе «Олимпико» состоялся центральный матч 8-го тура Серии А. «Лацио» принимал «Интер».
Встреча команд завершилась победой хозяев со счётом 3:1. При этом римляне оказались в роли догоняющих, но в концовке сумели вырвать победу.
На 12-й минуте Иван Перишич с пенальти вывел миланцев вперёд. На 64-й минуте Чиро Иммобиле восстановил равновесие в счёте, также реализовав 11-метровый удар.
В концовке Фелипе Андерсон вывел свою команду вперёд. А уже в компенсированное время Сергей Милинкович-Савич поставил точку в этой встрече.
«Интер» занимает 3-е место в турнирной таблице Серии А, набрав 17 очков. «Лацио», набрав 14 очков, поднялся на 5-е место.
В следующем туре «Интер» будет принимать «Ювентус», а «Лацио» сыграет в гостях с «Вероной».
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