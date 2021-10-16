«Лацио» одержал волевую победу в матче с «Интером»

В Риме на стадионе «Олимпико» состоялся центральный матч 8-го тура Серии А. «Лацио» принимал «Интер».



Встреча команд завершилась победой хозяев со счётом 3:1. При этом римляне оказались в роли догоняющих, но в концовке сумели вырвать победу.



На 12-й минуте Иван Перишич с пенальти вывел миланцев вперёд. На 64-й минуте Чиро Иммобиле восстановил равновесие в счёте, также реализовав 11-метровый удар.



В концовке Фелипе Андерсон вывел свою команду вперёд. А уже в компенсированное время Сергей Милинкович-Савич поставил точку в этой встрече.



«Интер» занимает 3-е место в турнирной таблице Серии А, набрав 17 очков. «Лацио», набрав 14 очков, поднялся на 5-е место.

В следующем туре «Интер» будет принимать «Ювентус», а «Лацио» сыграет в гостях с «Вероной».