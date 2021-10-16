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«Лацио» одержал волевую победу в матче с «Интером»

«Лацио» одержал волевую победу в матче с «Интером»
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В Риме на стадионе «Олимпико» состоялся центральный матч 8-го тура Серии А. «Лацио» принимал «Интер».

Встреча команд завершилась победой хозяев со счётом 3:1. При этом римляне оказались в роли догоняющих, но в концовке сумели вырвать победу.

На 12-й минуте Иван Перишич с пенальти вывел миланцев вперёд. На 64-й минуте Чиро Иммобиле восстановил равновесие в счёте, также реализовав 11-метровый удар.

В концовке Фелипе Андерсон вывел свою команду вперёд. А уже в компенсированное время Сергей Милинкович-Савич поставил точку в этой встрече.

«Интер» занимает 3-е место в турнирной таблице Серии А, набрав 17 очков. «Лацио», набрав 14 очков, поднялся на 5-е место.

В следующем туре «Интер» будет принимать «Ювентус», а «Лацио» сыграет в гостях с «Вероной».

Италия - Серия А. 8-й тур
16 октября 2021, суббота. 19:00 МСК
Лацио
Рим
Окончен
3 : 1
Интер М
Милан
0:1 Перишич – 12' (пен)   1:1 Иммобиле – 64' (пен)   2:1 Андерсон – 81'   3:1 Милинкович-Савич – 90+1'
Удаления: Рамос – 90+7' / нет
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