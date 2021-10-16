Червиченко: Соболева надо было удалять дважды. Карасёв не хотел обострять

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал поведение нападающего красно-белых Александра Соболева в матче 11-го тура РПЛ с «Динамо» (2:2).
«Соболеву бы энергию, которую он тратит на драки, стычки, направить на забивание голов. Его, кстати, надо было сегодня дважды удалять: во время драки надо было удалять и его, и динамовца, а ещё когда засадил ногой Евгеньеву по голове. Очень либеральное судейство Карасёва. Видимо, не хотел обострять, чтобы потом Федун не бегал и не кричал, что проиграли из-за Карасёва», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
В матче 11-го тура РПЛ в московском дерби «Динамо» сыграло вничью со «Спартаком». Встреча проходила на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве и завершилась со счётом 2:2.
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