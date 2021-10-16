Сандро Шварц: со «Спартаком» была достаточно дикая игра

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц подвёл итоги матча 11-го тура РПЛ со «Спартаком». Встреча закончилась со счётом 2:2.
«На протяжении 75 минут мы очень хорошо играли, достаточно уверенно держали счёт, могли забить третий гол. Потом понятно, что стадион погнал своих игроков вперёд. К сожалению, закончили матч вничью.
Промах Тюкавина — не единственный момент, когда мы упустили голевую ситуацию. Могли забивать больше. Были моменты, когда начали делать неточные передачи. Была достаточно дикая игра, и так всё закончилось», — сказал Шварц в эфире «Матч ТВ».
Московское «Динамо» в 11 матчах набрало 20 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Спартак» (17) — на 7-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (23).
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