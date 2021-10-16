Нобоа: после пятого места Ротенберг сказал: «Почему мы не можем быть вторыми?»

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа прокомментировал победу в матче 11-го тура РПЛ с «Ростовом» (3:2).

«Самое главное, что набрали три очка. Тяжёлая игра. Для нас это как дерби, южное дерби. У них хорошая команда, они боролись до конца. Очень важная победа.



В прошлом году «Сочи» был пятым, и наш руководитель сказал: «Если можем быть пятыми, то почему не можем быть четвёртыми, третьими, вторыми?» Сейчас мы думаем так, но двигаемся шаг за шагом.



Поля одинаковы для всех. Естественно, сегодня было скользко, но это лучше, чем было раньше. Когда поле хорошее, мы играем лучше, быстрее. Поэтому сегодня мы играли очень хорошо, особенно в первом тайме», — сказал Нобоа в эфире «Матч Премьер».