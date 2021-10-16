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Шварц рассказал, чего не хватило «Динамо», чтобы удержать победу в матче со «Спартаком»

Шварц рассказал, чего не хватило «Динамо», чтобы удержать победу в матче со «Спартаком»
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Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал результат матча 11-го тура РПЛ со «Спартаком». Встреча закончилась со счетом 2:2.

«Сегодня было очень эмоциональное и интенсивное дерби. 85 минут команда хорошо играла тактически, забила два мяча. Но нам не хватило концентрации и хладнокровия, чтобы довести игру до победы. У нас в концовке была неразбериха в штрафной, а «Спартак» воспользовался стандартами и сравнял счет. Тем не менее, я бы хотел поблагодарить свою команду за эту игру.

После счёта 2:0 у нас было много моментов: мы выбегали в контратаки, которые мы могли завершать. Было много рискованных передач, Тюкавин мог делать 3:0 – к сожалению, этого не случилось. В концовке потеряли хладнокровие и концентрацию, а это нам было необходимо.

На самом деле, я не видел, с чего всё началось. Жиго себя очень эмоционально повёл, не сдержал эмоций, что неудивительно – это дерби. Не считаю, что это была провокация – мы всё это с ним уже обсудили. Реф всех успокоил, взял всё под контроль, и дальше никаких конфликтных ситуаций уже не было», — передаёт слова Шварца корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

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