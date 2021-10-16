Литвинов: ещё чуть-чуть, и «Спартак» дожал бы «Динамо». Можно сказать, потеряли очки

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов прокомментировал результат матча 11-го тура РПЛ с «Динамо» (2:2).



«Ещё бы чуть-чуть, и дожали «Динамо». Будь чуть больше времени. Можно сказать, что потеряли очки», — сказал Литвинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

В матче 11-го тура РПЛ в московском дерби «Динамо» сыграло вничью со «Спартаком». Встреча проходила на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве и завершилась со счётом 2:2.



Защитник «Динамо» Иван Ордец забил первый гол. На 19-й минуте Ордец затылком замкнул навес с углового, перебросив голкипера «Спартака» Александра Максименко. На 60-й минуте динамовцы забили второй гол — Даниил Фомин по центру сделал пас вперёд, Константин Тюкавин убежал от Джикии, выскочил один на один и послал мяч мимо Максименко. Однако Георгий Джикия и Самуэль Жиго забили по голу в концовке матча и сравняли счёт.