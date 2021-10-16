Литвинов: силы и эмоции у «Спартака» есть. Все поняли, что надо завести друг друга

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов прокомментировал результат матча 11-го тура РПЛ с «Динамо» (2:2).



«Сложно сказать, с чем связано такое начало. Может, усталость накопилась. Но молодцы, что показали характер. Выжали максимум. Потасовка? Футбольное, все налетели, это эмоции.



Сейчас уже думаем о следующей игре, тяжёлый цикл, еврокубки, сильные соперники. По «Лестеру» ещё не говорили, будем готовиться. Силы и эмоции есть. Все поняли, что надо завести друг друга. Какая разница, кто забивает — защитники или нападающие. Главное — результат. Дальние удары? Стараюсь быть нацеленным на ворота. С Зобниным приятно играть в центре поля. Стараешься помочь ему», — передаёт слова Литвинова корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.



В матче 11-го тура РПЛ в московском дерби «Динамо» сыграло вничью со «Спартаком». Встреча проходила на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве и завершилась со счётом 2:2.



Защитник «Динамо» Иван Ордец забил первый гол. На 19-й минуте Ордец затылком замкнул навес с углового, перебросив голкипера «Спартака» Александра Максименко. На 60-й минуте динамовцы забили второй гол — Даниил Фомин по центру сделал пас вперёд, Константин Тюкавин убежал от Джикии, выскочил один на один и послал мяч мимо Максименко. Однако Георгий Джикия и Самуэль Жиго забили по голу в концовке матча и сравняли счёт.