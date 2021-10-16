Рюдигер — об игре Менди в матче с «Брентфордом»: почему он не номинант на «Золотой мяч»?

Немецкий защитник «Челси» Антонио Рюдигер прокомментировал игру вратаря синих Эдуарда Менди в матче 8-го тура английской Премьер-лиги с «Брентфордом».
«Кто-нибудь объясните мне, почему он не номинирован за «Золотой мяч»? Какая игра… Эдуард Менди!» — написал Рюдигер в «Твиттере».
Матч «Брентфорд» — «Челси» завершился победой синих со счётом 1:0. Единственный мяч записал на свой счёт Бенджамин Чилуэлл.
Напомним, Менди получил приз лучшему вратарю сезона-2020/2021 по версии УЕФА. Также 29-летний сенегалец был признан лучшим голкипером сезона Лиги чемпионов — 2020/2021. Менди номинирован на приз имени Льва Яшина, вручающийся лучшему вратарю мира.
В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Менди принял участие в семи матчах, пропустил три мяча и четыре раза оставил ворота на замке.
Главные события АПЛ в нашем специальном телеграм-канале. Подписывайся.
- 16 октября 2021
-
23:35
-
23:35
-
23:34
-
23:12
-
23:10
-
22:46
-
22:37
-
22:35
-
22:19
-
22:17
-
22:09
-
22:07
-
22:06
-
22:01
-
21:59
-
21:53
-
21:53
-
21:52
-
21:48
-
21:47
-
21:42
-
21:41
-
21:41
-
21:38
-
21:34
-
21:33
-
21:32
-
21:29
-
21:28
-
21:26
-
21:25
-
21:25
-
21:14
-
21:09
-
21:06