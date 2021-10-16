Рюдигер — об игре Менди в матче с «Брентфордом»: почему он не номинант на «Золотой мяч»?

Немецкий защитник «Челси» Антонио Рюдигер прокомментировал игру вратаря синих Эдуарда Менди в матче 8-го тура английской Премьер-лиги с «Брентфордом».



«Кто-нибудь объясните мне, почему он не номинирован за «Золотой мяч»? Какая игра… Эдуард Менди!» — написал Рюдигер в «Твиттере».



Матч «Брентфорд» — «Челси» завершился победой синих со счётом 1:0. Единственный мяч записал на свой счёт Бенджамин Чилуэлл.



Напомним, Менди получил приз лучшему вратарю сезона-2020/2021 по версии УЕФА. Также 29-летний сенегалец был признан лучшим голкипером сезона Лиги чемпионов — 2020/2021. Менди номинирован на приз имени Льва Яшина, вручающийся лучшему вратарю мира.



В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Менди принял участие в семи матчах, пропустил три мяча и четыре раза оставил ворота на замке.

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