Новиков — о матче «Спартак» — «Динамо»: наверное, самое скучное дерби из последних

Бывший главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков, возглавляющий «Нефтехимик», прокомментировал ничью бело-голубых в матче 11-го тура РПЛ со «Спартаком» (2:2).



«Ожидал большего от этого матча. Игра не изобиловала опасными моментами. Концовка получилась огненная: «Спартак» отыграл два мяча и сделал хорошую мину при плохой игре двух команд. Наверное, это самое скучное дерби из последних, которые были. Последние 10 минут исправили ситуацию, интрига возродилась в конце, и в итоге 2:2.



Как у «Спартака» получилось сравнять счёт за 4 минуты? Я думаю, тренер «Динамо» немного опоздал с заменами. За 15 минут до конца игры было видно, что команда просела. Физически стало тяжело, нужно было выпускать свежих игроков немного раньше. Последние 10-15 минут «Спартак» уже жал «Динамо» в свою половину поля, в свою штрафную. Это давление и привело к двум забитым мячам.



Я считаю, что в целом Карасёв с матчем справился. Хотя арбитр его уровня не должен был допускать некоторые ошибки, которые были в этой игре. Когда грубые фолы не наказывались, что и привело к потасовке в конце первого тайма», — цитирует Новикова «Матч ТВ»

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