Поль Погба — о поражении в матче с «Лестером»: «Манчестер Юнайтед» нужно меняться

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба прокомментировал поражение в матче 8-го тура АПЛ с «Лестер Сити». Встреча завершилась со счётом 4:2. «Манчестер Юнайтед» открыл счёт, но затем оказался в роли догоняющего. «МЮ» удалось сравнять счёт, но в итоге «Лестер» дожал соперника.



«Мы заслужили это поражение. Если честно, у нас уже довольно давно случаются такие матчи. Пока нам не удалось устранить эту проблему, мы пропускаем простые и глупые голы.



Нам нужно повзрослеть. Мы должны играть за счёт опыта и спортивной наглости. Нужно найти решение, нам нужно меняться», — цитирует Погба BBC.

«Манчестер Юнайтед» не побеждает в трёх последних матчах в АПЛ. При этом в следующем туре «красные дьяволы» сыграют с «Ливерпулем».