Руй Витория: я верю в Максименко

Главный тренер «Спартака» Руй Витория после матча 11-го тура РПЛ с «Динамо» (2:2) поделился мнением об игре голкипера красно-белых Александра Максименко. Ранее Максименко неоднократно подвергался критике за неуверенную игру.
«Максименко, может, и совершал какие-то ошибки, но я в него верю. Он молодой вратарь, у него огромный потенциал. Да, у всех игроков бывают какие-то помарки в игре. Я ценю его работу. Всё можно подкорректировать. Могу только сказать, что Максименко — хороший игрок», — передаёт слова Витории корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
Московское «Динамо» в 11 матчах набрало 20 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Спартак» (17) — на 7-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (23).
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