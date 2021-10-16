Голы-шедевры — в видеообзоре победы «Лестера» в матче с «Манчестер Юнайтед»

В Лестере на стадионе «Кинг Пауэр» состоялся центральный матч 8-го тура АПЛ. «Лестер Сити» принимал «Манчестер Юнайтед».



События в матче развивались стремительно. Уже на 19-й минуте Мэйсон Гринвуд забил отличный гол и вывел свою команду вперёд. Но «Лестер» отыгрался в середине первого тайма. Юри Тилеманс закрутил мяч в дальнюю девятку, хотя, скорее всего, пытался сделать навес.



На 78-й минуте Чаглар Сёюнджю после стандарта отправил мяч в ворота «Манчестер Юнайтед» с близкого расстояния. Но уже через четыре минуты Маркус Рашфорд, вернувшийся на поле после травмы, восстановил равновесие в счёте.



Впрочем, в следующей атаке Джейми Варди вновь вывел свою команду вперёд. А уже в компенсированное время Патсон Дака поставил точку.

Видеообзор матча.

«Манчестер Юнайтед» не побеждает уже в трёх последних матчах в АПЛ. «Красные дьяволы» занимают 5-е место в турнирной таблице, набрав 14 очков. «Лестер» набрал 11 очков и поднялся на 11-е место.