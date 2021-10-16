«Монако» без Головина проиграл «Лиону»

В матче 10-го тура французской Лиги 1 «Лион» переиграл «Монако». Встреча проходила на стадионе «Стад де Люмьер» в Лионе и завершилась со счётом 2:0.

На 75-й минуте матча первый гол забил нападающий лионской команды Карл Токо Экамби, который реализовал пенальти. В добавленное время защитник «Лиона» Джейсон Денайер забил в пустые ворота, откликнувшись на передачу Эмерсона.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин не принимал участия в матче. Спортсмен получил повреждение паха в матче 9-го тура чемпионата Франции с «Бордо» (3:0). «Чемпионат» сообщал, что Александр Головин пропустит из-за травмы около трёх недель.

«Лион» в 10 матчах набрал 16 очков и поднялся на пятое место в турнирной таблице чемпионата Франции. «Монако» (14) занимает седьмое место.