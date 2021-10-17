Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Урал» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Луческу раскритиковал форварда «Динамо», которого называют «вторым Шевченко»

Луческу раскритиковал форварда «Динамо», которого называют «вторым Шевченко»
Комментарии

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу остался недоволен действиями форварда команды Владислава Супряги в матче 11-го тура со «Львовом» (4:1). Уже в первом тайме Луческу заменил нападающего.

Недовольство тренера вызвали действия Супряги уже в начале встречи, когда он не попал в пустые ворота. А на 30-й минуте форвард нарушил правила. С этого штрафного началась атака соперника, которая привела к пенальти.

После матча Луческу заявил, что Супряге необходимо подумать о своей игре.

«Но он должен понимать, что профессиональный футбол – это и большой характер, и внимание, и концентрация. Из этой замены он должен сделать выводы. Это жизненный урок профессиональному футболисту», – цитирует Луческу «Обозреватель».

Примечательно, что как-то тренер Диего Лонго, являющийся помощником Луческу в «Динамо», называл Супрягу «новым Шевченко».

Новость по теме
Луческу отложил возвращение в Киев из Румынии
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021