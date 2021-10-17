Луческу раскритиковал форварда «Динамо», которого называют «вторым Шевченко»

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу остался недоволен действиями форварда команды Владислава Супряги в матче 11-го тура со «Львовом» (4:1). Уже в первом тайме Луческу заменил нападающего.



Недовольство тренера вызвали действия Супряги уже в начале встречи, когда он не попал в пустые ворота. А на 30-й минуте форвард нарушил правила. С этого штрафного началась атака соперника, которая привела к пенальти.



После матча Луческу заявил, что Супряге необходимо подумать о своей игре.



«Но он должен понимать, что профессиональный футбол – это и большой характер, и внимание, и концентрация. Из этой замены он должен сделать выводы. Это жизненный урок профессиональному футболисту», – цитирует Луческу «Обозреватель».



Примечательно, что как-то тренер Диего Лонго, являющийся помощником Луческу в «Динамо», называл Супрягу «новым Шевченко».

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