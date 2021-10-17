Ванда Нара заявила об измене Мауро Икарди и удалила фотографии с мужем
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Ванда Нара, агент и жена нападающего «Пари Сен-Жермен» Мауро Икарди, написала в «Инстаграме», что футболист ей изменил.
«Ты убил ещё одну семью ради [проститутки]», — написала Ванда в «сториз». Супруга спортсмена удалила из своего профиля все фотографии с Мауро.
У пары есть две общих дочери. До отношений с Икарди Ванда была замужем за его другом, бывшим полузащитником ФК «Москва» и «Барселоны» Макси Лопесом, от которого у неё есть три сына.
Футболист перешёл в «Пари Сен-Жермен» в 2019 году из «Интера» на правах аренды с обязательным правом выкупа за € 50 млн. Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость Икарди составляет € 35 млн. Контракт нападающего с «ПСЖ» рассчитан до 30 июня 2024 года.
Новость по темеМ. Лопес: Икарди и его жена бесят меня
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