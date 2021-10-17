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Датские футболисты устроили вечеринку с сотрудницами отеля перед матчем квалификации ЧМ

Датские футболисты устроили вечеринку с сотрудницами отеля перед матчем квалификации ЧМ
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Футболисты сборной Дании стали участниками громкого скандала. Перед матчем квалификации ЧМ-2022 со сборной Молдавии (4:0) датчане устроили вечеринку с сотрудницами отеля Marienlyst, утверждает The Sun. Празднования проходили у бассейна.

Участницами вечеринки стали несколько сотрудниц отеля, им объявили выговор. При этом Датский футбольный союз (DBU) начал расследование инцидента.

«Подобное поведение разочаровывает. Это просто неприемлемо. К сожалению, есть сотрудники, которые слишком дружески настроены по отношению к игрокам. Я даже не мог подумать, что такое возможно», — сказал менеджер отеля Майкл Лауритсен.

Сборная Дании гарантировала себе путёвку на ЧМ-2022. Датчане одержали восемь побед подряд с общим счётом 27:0.

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