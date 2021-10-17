Самуэль Жиго дал первое интервью на русском после матча с «Динамо»

Защитник «Спартака» Самуэль Жиго впервые дал интервью на русском языке. Футболист пообщался с клубной пресс-службой после матча 11-го тура РПЛ с «Динамо» (2:2). Жиго забил в компенсированное время и помог своей команде уйти от поражения.



«Были очень хорошие эмоции сегодня. После 0:2 было очень тяжело, но это «Спартак». Потом 2:2, играли очень хорошо. Атмосфера была супер сегодня. После 2:2 на 91-й минуте были хорошие эмоции. Спасибо фанатам сегодня. Они были очень супер!



Такие матчи закаляют характер, да. Была трудная игра сегодня. Первый тайм был 50 на 50. Но они забили со стандарта, потом было тяжело. Но это характер наш. Сейчас надо отдыхать.



К сожалению, не сыграю в Петербурге, четыре жёлтые. Но у нас хорошая команда.



Интервью на русском? Ну, это не отлично, я первый раз на русском дал интервью. Всем спасибо», — сказал Жиго.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале «Спартака».