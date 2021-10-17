Бакаев: я Мозесу в Неаполе ответил, что он тоже не Марадона, поэтому пусть не рассказывает

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев рассказал о разговоре с Виктором Мозесом в раздевалке во время матча Лиги Европы с «Наполи». Ранее голкипер «Спартака» Артём Ребров рассказал, что Мозес просил Бакаев играть в пас, поскольку «он не Марадона».

«Я Мозесу в Неаполе ответил, что он тоже не Марадона, поэтому пусть не рассказывает. Как-то так. Я не придал этому значения. Я свой стиль не буду менять. Лучшее, что я умею — это обыгрывать. Буду этим приносить пользу. Если вижу партнёра, всегда отдаю. По контракту ещё есть время, я об этом не думаю. Агенты занимаются. Думаю о клубе и сборной. Скоро важные матчи», — передаёт слова Бакаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

В матче второго тура группового этапа Лиги Европы сезона-2021/2022 «Наполи» встречался со «Спартаком». Игра проходила на стадионе «Диего Армандо Марадона (Сан-Паоло)» в Неаполе (Италия). Противостояние завершилось со счётом 3:2 в пользу гостей. Напомним, соперниками «Спартака» и «Наполи» по группе С являются польская «Легия» и английский «Лестер Сити».