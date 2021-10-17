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Яркая защита пояса Немкова в Bellator и очередная шайба Овечкина в НХЛ. Главное к утру

Яркая защита пояса Немкова в Bellator и очередная шайба Овечкина в НХЛ. Главное к утру
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Вторая успешная защита пояса Вадима Немкова в Bellator, очередная заброшенная шайба Александра Овечкина на старте сезона НХЛ и победа Владимира Минеева нокаутом в бою с Магомедом Исмаиловым. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Вадим Немков успешно защитил титул на Bellator 268, досрочно победив литовца Энгликаса.
  2. «Вашингтон» в овертайме проиграл «Тампе», Овечкин забил гол.
  3. Кучеров получил травму в матче с «Вашингтоном». Он с трудом добрался до скамейки запасных.
  4. Владимир Минеев нокаутировал Магомеда Исмаилова в третьем раунде.
  5. «Спартак» спасся от поражения на последних минутах матча с «Динамо».
  6. Рублёв и Карацев проиграли в финале турнира в Индиан-Уэллсе в парном разряде.
  7. «Милан» обыграл «Верону», уступая в счёте 0:2, и вышел на 1-е место в Серии А.
  8. «Манчестер Юнайтед» на выезде уступил «Лестеру».
  9. Джикия объяснил массовую стычку игроков в матче «Спартак» — «Динамо».
  10. «Зенит» проиграл тульскому «Арсеналу» в гостевом матче РПЛ.
  11. Червиченко — о Дзюбе: есть бог, а следом он. Партнёра отталкивает, чтобы майку показать.
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