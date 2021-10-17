Яркая защита пояса Немкова в Bellator и очередная шайба Овечкина в НХЛ. Главное к утру

Вторая успешная защита пояса Вадима Немкова в Bellator, очередная заброшенная шайба Александра Овечкина на старте сезона НХЛ и победа Владимира Минеева нокаутом в бою с Магомедом Исмаиловым. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».