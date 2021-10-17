Яркая защита пояса Немкова в Bellator и очередная шайба Овечкина в НХЛ. Главное к утру
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Вторая успешная защита пояса Вадима Немкова в Bellator, очередная заброшенная шайба Александра Овечкина на старте сезона НХЛ и победа Владимира Минеева нокаутом в бою с Магомедом Исмаиловым. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Вадим Немков успешно защитил титул на Bellator 268, досрочно победив литовца Энгликаса.
- «Вашингтон» в овертайме проиграл «Тампе», Овечкин забил гол.
- Кучеров получил травму в матче с «Вашингтоном». Он с трудом добрался до скамейки запасных.
- Владимир Минеев нокаутировал Магомеда Исмаилова в третьем раунде.
- «Спартак» спасся от поражения на последних минутах матча с «Динамо».
- Рублёв и Карацев проиграли в финале турнира в Индиан-Уэллсе в парном разряде.
- «Милан» обыграл «Верону», уступая в счёте 0:2, и вышел на 1-е место в Серии А.
- «Манчестер Юнайтед» на выезде уступил «Лестеру».
- Джикия объяснил массовую стычку игроков в матче «Спартак» — «Динамо».
- «Зенит» проиграл тульскому «Арсеналу» в гостевом матче РПЛ.
- Червиченко — о Дзюбе: есть бог, а следом он. Партнёра отталкивает, чтобы майку показать.
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