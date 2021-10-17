Двое фанатов арестованы после матча «Манчестер Сити» — «Бёрнли» за гомофобные кричалки

Полиция Манчестера арестовала двоих болельщиков после матча 8-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» — «Бёрнли» (2:0) по подозрению в гомофобных кричалках, сообщает Sky Sports.

По информации источника, ещё один фанат был задержан по подозрению в нарушении общественного порядка и нападении на полицейских при исполнении. Задержанные пройдут процедуру допроса после инцидентов на стадионе «Этихад». В полиции отметили, что намерены предпринять самые решительные меры в отношении тех, кто проявляет дискриминацию и оскорбляет других во время матчей.

В девятом туре английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» сыграет на выезде с «Брайтон энд Хоув Альбион», а «Бёрнли» проведёт выездной матч с «Саутгемптоном». Обе встречи состоятся 23 октября.

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