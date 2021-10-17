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Форвард «Милана» Анте Ребич получил травму во время матча с «Вероной»

Форвард «Милана» Анте Ребич получил травму во время матча с «Вероной»
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Нападающий «Милана» Анте Ребич получил повреждение во время матча 8-го тура итальянской Серии А с «Вероной» (3:2).

Хорватский футболист был заменён на 36-й минуте встречи. Вместо него на поле вышел португальский форвард Рафаэл Леау. По информации Football Italia, ранее Ребич испытывал проблемы с пяткой. Сообщается, что нападающий мог травмировать ахилл.

Ребич перешёл в «Милан» из «Айнтрахта» на правах аренды в 2019 году, а через год заключил полноценный контракт с итальянским клубом. В нынешнем сезоне 28-летний футболист принял участие в 8 матчах чемпионата Италии, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.

«Милан» набрал 22 очка и поднялся на 1-е место в турнирной таблице. 2-е место занимает «Наполи» (21). «Верона» занимает 13-е место, набрав восемь очков.

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