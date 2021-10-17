Форвард «Милана» Анте Ребич получил травму во время матча с «Вероной»

Нападающий «Милана» Анте Ребич получил повреждение во время матча 8-го тура итальянской Серии А с «Вероной» (3:2).
Хорватский футболист был заменён на 36-й минуте встречи. Вместо него на поле вышел португальский форвард Рафаэл Леау. По информации Football Italia, ранее Ребич испытывал проблемы с пяткой. Сообщается, что нападающий мог травмировать ахилл.
Ребич перешёл в «Милан» из «Айнтрахта» на правах аренды в 2019 году, а через год заключил полноценный контракт с итальянским клубом. В нынешнем сезоне 28-летний футболист принял участие в 8 матчах чемпионата Италии, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.
«Милан» набрал 22 очка и поднялся на 1-е место в турнирной таблице. 2-е место занимает «Наполи» (21). «Верона» занимает 13-е место, набрав восемь очков.
- 17 октября 2021
-
10:13
-
10:11
-
10:01
-
09:47
-
09:33
-
09:30
-
09:26
-
09:00
-
08:53
-
02:07
-
01:10
-
01:05
-
00:40
-
00:38
-
00:11
-
00:03
- 16 октября 2021
-
23:51
-
23:47
-
23:35
-
23:35
-
23:34
-
23:12
-
23:10
-
22:46
-
22:37
-
22:35
-
22:19
-
22:17
-
22:09
-
22:07
-
22:06
-
22:01
-
21:59
-
21:53
-
21:53