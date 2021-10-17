Васин: Помазун не пропускает уже три тура подряд, ЦСКА ждёт непростая игра с «Уралом»

Защитник ЦСКА Виктор Васин поделился ожиданиями от матча 11-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом».



«У нас хорошая статистика матчей в Екатеринбурге, но она не будет иметь никакого значения. «Урал» набрал хороший ход, Помазун не пропускает уже три тура подряд в РПЛ, поэтому впереди непростая игра. Но простых сейчас и не бывает, мы к этому готовы», — приводит слова Васина пресс-служба ЦСКА.



Матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Урал» — ЦСКА состоится сегодня, 17 октября, на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Начало встречи — в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Урал» — ЦСКА.



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