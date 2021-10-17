Линекер: Салах превратился в Месси

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер лестно отозвался о форварде «Ливерпуля» Мохамеде Салахе, сравнив его с Лионелем Месси.

«Вот это да! Мо Салах превратился в Месси. Одна из многочисленных вещей, которые мне нравятся в Салахе – как бы ни складывался матч, он всегда играет с улыбкой на лице. Замечательный футболист и чудесный человек», — написал Линекер в своём «твиттере».

Напомним, вчера, 16 октября, в матче 8-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуля» с «Уотфордом» египтянин забил гол и отдал результативную передачу. Игра завершилась победой красных со счётом 5:0. В составе «Ливерпуля» Фирмино оформил хет-трик.

Гол Салаха в ворота «Уотфорда»:

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