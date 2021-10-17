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«Урал» — ЦСКА: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 14:00

«Урал» — ЦСКА: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 14:00
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Сегодня, 17 октября, состоится матч «Урал» — ЦСКА. Встреча 11-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Урал» — ЦСКА.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Артёмом Любимовым из Санкт-Петербурга. Помогать ему будут ассистенты Рашид Абусуев и Дмитрий Ермаков (оба — Санкт-Петербург). Резервный рефери — Сергей Цыганок (Владивосток).

Московский ЦСКА набрал 17 очков в 10 матчах и занимает 5-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Урал» (9) располагается на 14-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (23).

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