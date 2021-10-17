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«Вы ходите, я — летаю». Ибрагимович опубликовал новое пафосное фото

«Вы ходите, я — летаю». Ибрагимович опубликовал новое пафосное фото
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Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович сделал новый пафосный пост в социальных сетях. Шведский форвард опубликовал фотографию с матча 8-го тура итальянской Серии А с «Вероной» (3:2). На снимке Ибрагимович наносит удар через себя.

«Вы ходите, я – летаю», — подписал Ибрагимович фото удара через себя в «Твиттере».

Напомним, появление Ибрагимовича на поле в матче с «Вероной» стало для 40-летнего нападающего первым с 12 сентября, когда он получил повреждение. Златан вышел на замену на 77-й минуте игры. «Милан» добыл победу, проигрывая по ходу матча со счётом 0:2.

«Милан» набрал 22 очка и поднялся на 1-е место в турнирной таблице. На 2-м месте располагается «Наполи» (21). «Верона» занимает 13-ю строчку, набрав восемь очков.

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