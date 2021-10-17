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«Эвертон» — «Вест Хэм Юнайтед»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 16:00

«Эвертон» — «Вест Хэм Юнайтед»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 16:00
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Сегодня, 17 октября, состоится матч «Эвертон» — «Вест Хэм Юнайтед». Встреча 8-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Эвертон» — «Вест Хэм Юнайтед».

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Стюартом Атвеллом. Помогать ему будут ассистенты Гарри Леннард и Саймон Лонг. Резервный рефери — Мартин Аткинсон.

«Эвертон» в 7 матчах набрал 14 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Вест Хэм Юнайтед» (11) — на 10-м месте. Лидером соревнований является лондонский «Челси», в 8 встречах набравший 19 очков. Действующим чемпионом Англии является «Манчестер Сити».

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