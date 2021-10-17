Сергей Карасёв станет гостем программы «Вечерний Ургант»
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Российский футбольный арбитр Сергей Карасёв станет гостем телепрограммы «Вечерний Ургант», информирует пресс-служба передачи в «Инстаграме».
Выпуск с участием Сергея Карасёва будет записан завтра, 18 октября.
Напомним, сейчас Карасёв входит в число лучших российских арбитров. Сергей получал назначения на ряд матчей чемпионата Европы – 2020. В частности, Карасёв был назначен главным судьёй матча 1/8 финала континентального первенства Нидерланды – Чехия (0:2).
Кроме того, по окончании Евро Карасёв получил назначение главным арбитром на матч за Суперкубок УЕФА «Челси» — «Вильярреал» (1:1, 6:5 – по пенальти).
Вчера Карасёв судил московское дерби «Спартак» — «Динамо», которое завершилось со счётом 2:2.
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