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Сергей Карасёв станет гостем программы «Вечерний Ургант»

Сергей Карасёв станет гостем программы «Вечерний Ургант»
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Российский футбольный арбитр Сергей Карасёв станет гостем телепрограммы «Вечерний Ургант», информирует пресс-служба передачи в «Инстаграме».

Выпуск с участием Сергея Карасёва будет записан завтра, 18 октября.

Напомним, сейчас Карасёв входит в число лучших российских арбитров. Сергей получал назначения на ряд матчей чемпионата Европы – 2020. В частности, Карасёв был назначен главным судьёй матча 1/8 финала континентального первенства Нидерланды – Чехия (0:2).

Кроме того, по окончании Евро Карасёв получил назначение главным арбитром на матч за Суперкубок УЕФА «Челси» — «Вильярреал» (1:1, 6:5 – по пенальти).

Вчера Карасёв судил московское дерби «Спартак» — «Динамо», которое завершилось со счётом 2:2.

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