Оливье Жиру: «Милан» должен был проявить характер в матче с «Вероной»
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Французский нападающий «Милана» Оливье Жиру прокомментировал результат матча 8-го тура итальянской Серии А сезона-2021/2022 с «Вероной» (3:2).
«После первого тайма я подумал, что это ещё не конец. Нам нужно было проявить характер. «Милану» потребовалось время, чтобы войти в игру, в том числе и мне. Думаю, мне нужно больше спортивной подготовки. Важно было вернуться в игру после 0:2. Это был эмоциональный момент, потому что мы смогли переломить ход встречи на глазах наших болельщиков. Я действительно счастлив», — приводит слова Жиру Sky Sport Italia.
«Милан» набрал 22 очка и поднялся на 1-е место в турнирной таблице. На 2-м месте располагается «Наполи» (21). «Верона» занимает 13-ю строчку, набрав восемь очков.
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