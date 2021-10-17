Оливье Жиру: «Милан» должен был проявить характер в матче с «Вероной»

Французский нападающий «Милана» Оливье Жиру прокомментировал результат матча 8-го тура итальянской Серии А сезона-2021/2022 с «Вероной» (3:2).

«После первого тайма я подумал, что это ещё не конец. Нам нужно было проявить характер. «Милану» потребовалось время, чтобы войти в игру, в том числе и мне. Думаю, мне нужно больше спортивной подготовки. Важно было вернуться в игру после 0:2. Это был эмоциональный момент, потому что мы смогли переломить ход встречи на глазах наших болельщиков. Я действительно счастлив», — приводит слова Жиру Sky Sport Italia.

«Милан» набрал 22 очка и поднялся на 1-е место в турнирной таблице. На 2-м месте располагается «Наполи» (21). «Верона» занимает 13-ю строчку, набрав восемь очков.