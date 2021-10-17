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Тренер «Брентфорда» — о матче с «Челси»: если проведём 10 таких игр, в 9 одержим победу

Тренер «Брентфорда» — о матче с «Челси»: если проведём 10 таких игр, в 9 одержим победу
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Главный тренер «Брентфорда» Томас Франк прокомментировал результат матча 8-го тура английской Премьер-лиги с «Челси» (0:1).

«Трудно поверить, что мы доминировали в матче с «Челси», особенно в последние 30 минут. Сопернику очень повезло. Это безумие. Четыре месяца назад лондонцы выиграли Лигу чемпионов, а мы — добились повышения в классе. «Челси» доминировал, ничего не создавая в первый час игры, а потом мы внесли правки – и у нас начали появляться шансы забить. Это впечатляет. Я не могу просить большего: если проведём десять таких матчей, в девяти одержим победу. Эдуард Менди — великолепный вратарь. Он слишком хорош для нас, я сказал ему это. Отличная работа», — приводит слова Франка BBC.

В девятом туре английской Премьер-лиги «Челси» сыграет дома с «Норвич Сити», а «Брентфорд» примет «Лестер Сити». Первый матч состоится 23 октября, а второй — 24 октября.

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