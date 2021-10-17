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Потрясающий сейв вратаря «Челси» после удара «бисиклетой» от хавбека «Брентфорда». Видео

Потрясающий сейв вратаря «Челси» после удара «бисиклетой» от хавбека «Брентфорда». Видео
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Вчера, 16 октября, на стадионе «Брентфорд Коммьюнити» в городе Брентфорд в рамках 8-го тура английской Премьер-лиги «Брентфорд» принимал «Челси». Лондонские «аристократы» одержали победу со счётом 1:0.

Команда Томаса Тухеля вполне могла упустить победу на 90+2-й минуте, когда полузащитник «Брентфорда» Кристиан Нёргор нанёс красивый удар «бисиклетой». «Челси» в не менее красивом прыжке выручил голкипер Эдуард Менди.

Видео сейва Менди после удара через себя от Нёргора:

Напомним, встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором. Ему помогали ассистенты Гари Бесвик и Адам Нанн. Резервным арбитром выступал Саймон Хупер.

В девятом туре английской Премьер-лиги «Челси» сыграет дома с «Норвич Сити», а «Брентфорд» примет «Лестер Сити». Первый матч состоится 23 октября, а второй — 24 октября.

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