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Тюкавин: «Динамо» потеряло концентрацию и пропустило два почти одинаковых гола

Тюкавин: «Динамо» потеряло концентрацию и пропустило два почти одинаковых гола
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Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин прокомментировал результат матча 11-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (2:2).

«Конечно, ещё с академии «Спартак» для нас принципиальный соперник. Всегда рад забивать «Спартаку». Жаль, что не одержали победу. Наши болельщики очень хорошо нас поддерживали. Ещё они нас очень интересно и красиво проводили на игру с базы. Спасибо им большое за это.

В выездном дерби я тоже выходил во втором тайме, провёл на поле минут 20, и мы также сыграли вничью. Сейчас удалось отличиться, но этого не хватило для победы. Я очень расстроен. Мы очень хорошо играли на протяжении 75 минут. После второго забитого гола, наверное, где-то потеряли концентрацию и пропустили два почти одинаковых гола.

Не участвовал в массовой потасовке, ведь потом могут посмотреть VAR и удалить за это. Я был рядом и отталкивал наших игроков, чтобы они в этом не участвовали. Конечно, это всё-таки дерби. Не сдержали эмоции, из-за этого всё и началось», — приводит слова Тюкавина пресс-служба «Динамо».

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