Игрок «Лацио» разрыдался из-за красной карточки, показанной после матча

В матче 8-го тура итальянской Серии А «Лацио» обыграл «Интер» со счётом 3:1. После финального свистка на поле произошёл резонансный эпизод – защитник римлян Луис Фелипе Рамос во время празднования победы запрыгнул на спину полузащитнику миланцев Хоакину Корреа. Футболисты ранее выступали вместе за «Лацио» и были близкими друзьями, но в нынешних реалиях Корреа не оценил юмор Луиса Фелипе и гневно отреагировал на выходку бразильца.

Судья, увидев этот эпизод, поспешил показать защитнику «Лацио» красную карточку. Луис Фелипе пытался объяснить, что этот эпизод был лишь дружеской шуткой, но тщетно. Ни судья, ни Корреа не оценили юмора бразильца. Удаление осталось в силе, а сам Фелипе расплакался, получив красную карточку.

Фото эпизода размещены в твиттер-аккаунте Soy Calcio.

Напомним, по итогам этого матча «Интер» занимает 3-е место в турнирной таблице Серии А, набрав 17 очков. «Лацио» набрал 14 очков и поднялся на 5-е место.