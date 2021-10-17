«Химки» — «Ахмат»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 16:30
Поделиться
Сегодня, 17 октября, состоится матч «Химки» — «Ахмат». Встреча 11-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Арена Химки» в Химках. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Химки» — «Ахмат».
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Павлом Шадыхановым из Москвы. Помогать ему будут ассистенты Дмитрий Мосякин (Москва) и Роман Усачев (Ростов-на-Дону). Резервный рефери — Роман Сафьян (Москва).
Грозненский «Ахмат» набрал 12 очков в 10 матчах и занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Химки» (8) располагаются на 16-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (23).
Комментарии
- 17 октября 2021
-
14:42
-
14:24
-
14:16
-
14:06
-
13:46
-
13:45
-
13:31
-
13:30
-
13:20
-
13:15
-
13:00
-
12:58
-
12:48
-
12:47
-
12:24
-
12:09
-
12:06
-
11:45
-
11:43
-
11:11
-
11:05
-
11:00
-
10:35
-
10:13
-
10:11
-
10:01
-
09:47
-
09:33
-
09:30
-
09:26
-
09:00
-
08:53
-
02:07
-
01:10
-
01:05
Партнерский контент