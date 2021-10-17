«Химки» — «Ахмат»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 16:30

Сегодня, 17 октября, состоится матч «Химки» — «Ахмат». Встреча 11-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Арена Химки» в Химках. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Химки» — «Ахмат».

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Павлом Шадыхановым из Москвы. Помогать ему будут ассистенты Дмитрий Мосякин (Москва) и Роман Усачев (Ростов-на-Дону). Резервный рефери — Роман Сафьян (Москва).

Грозненский «Ахмат» набрал 12 очков в 10 матчах и занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Химки» (8) располагаются на 16-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (23).