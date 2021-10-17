Мищенко: РПЛ на 10 голов сильнее УПЛ. В России зарплаты в 30 раз больше, чем на Украине

Бывший полузащитник полтавской «Ворсклы» и пермского «Амкара» Олег Мищенко высказался о переезде украинских игроков в чемпионат России.

«Переходы игроков из Украины в Россию? Тут две стороны медали. Если смотреть чисто на политику, на ситуацию с войной, то это неправильно. Но давайте опять же…

С 1 января этого года сколько тысяч людей из Украины переехали и получили российское гражданство? Их очень много, нереально просто, не помню точной цифры, поэтому не хочу говорить и обманывать. Это не спортсмены. Почему о них никто не говорит? То, что у них чемпионат даже не на пять, а на десять голов сильнее, чем наш – это факт. То, что наша сборная сильнее, чем их – это тоже факт.

Тот чемпионат, который был у нас с 2010 по 2016 год, был намного сильнее российского. Но сейчас Россия впереди Украины лет на десять в развитии футбола. Когда такого не было, мы были сильнее и имели качественных футболистов.

Сейчас зарплаты в России раз в тридцать больше, чем в Украине. В «Амкаре» я зарабатывал больше, чем в украинских клубах – 30 000 долларов в месяц. Когда-то в «Ворскле» тоже были хорошие зарплаты – 20-30 тысяч долларов. Когда был жив Олег Бабаев, платили солидные деньги.

Моё отношение к России? Нейтральное. У меня нет ни негатива, ни позитива. У меня там друзья. А сама страна ‒ мне неинтересно говорить о ней, если честно. В каждой нации есть адекватные люди, а есть неадекватные», — приводит слова Мищенко FanDay.net.