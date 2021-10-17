Ломовицкий: когда Джикия забил, поверили, что не должны проиграть в дерби

Полузащитник «Спартака» Александр Ломовицкий прокомментировал результат матча 11-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (2:2).
«Во втором тайме мне сказали, что я выхожу слева вместо Айртона. Нужно было подключаться в атаку, играть агрессивно. Рад, что тренеры мне доверяют, дают время. И вдвойне приятно, когда своими действиями помогаешь команде. Дерби всегда особенные. И игра с «Динамо» точно не была скучной: голы, стычки, много единоборств. При 0:2 никто не опустил руки. Команда проявила характер, побежала вперёд. Когда Джикия забил первый гол, ещё больше поверили, что сегодня не должны проиграть.
Эмоции после гола Жиго были нереальные. Когда подавал в штрафную, видел, что там есть пара наших ребят. Хотели победить, дальше идти вперёд, но не хватило времени. Эмоции, конечно, зашкаливали, но ничья есть ничья. Мы доказали, что мы — команда. Впереди тяжёлые матчи – продолжаем усердно работать», — сказал Ломовицкий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
- 17 октября 2021
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