Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Краснодар» — «Уфа». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мбаппе опубликовал фото с президентом «ПСЖ»

Мбаппе опубликовал фото с президентом «ПСЖ»
Комментарии

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе разместил в Сети фотографию с президентом парижан Нассером Аль-Хелайфи и наградой лучшему игроку матча французской Лиги 1 с «Анже» (2:1). Напомним, именно гол Мбаппе позволил «ПСЖ» завоевать победу в этой игре.

«Всегда стремитесь к большему. Спасибо, «ПСЖ», — написал Мбаппе под фото в своём «инстаграме».

Ранее главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино предположил, что у клуба есть ресурсы, чтобы убедить форварда остаться в команде. Сам Мбаппе признавал, что хотел покинуть команду летом, но «ПСЖ» не отпустил его. «Реал» пытался приобрести игрока, но так и не договорился с парижским клубом. Согласно последней информации, Килиан намерен покинуть Париж вне зависимости от того, насколько выгодный контракт предложит ему «ПСЖ».

Новость по теме
Мбаппе независимо от суммы в контракте не останется в «ПСЖ»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021