Мбаппе опубликовал фото с президентом «ПСЖ»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе разместил в Сети фотографию с президентом парижан Нассером Аль-Хелайфи и наградой лучшему игроку матча французской Лиги 1 с «Анже» (2:1). Напомним, именно гол Мбаппе позволил «ПСЖ» завоевать победу в этой игре.

«Всегда стремитесь к большему. Спасибо, «ПСЖ», — написал Мбаппе под фото в своём «инстаграме».

Ранее главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино предположил, что у клуба есть ресурсы, чтобы убедить форварда остаться в команде. Сам Мбаппе признавал, что хотел покинуть команду летом, но «ПСЖ» не отпустил его. «Реал» пытался приобрести игрока, но так и не договорился с парижским клубом. Согласно последней информации, Килиан намерен покинуть Париж вне зависимости от того, насколько выгодный контракт предложит ему «ПСЖ».