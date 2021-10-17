«Томь» обыграла «СКА-Хабаровск» в домашнем матче ФНЛ

В матче 18-го тура Футбольной национальной лиги сезона-2021/2022 «Томь» принимала «СКА-Хабаровск». Встреча прошла на стадионе «Труд» в Томске и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.



На 81-й минуте встречи единственный гол забил полузащитник «Томи» Александр Ставпец. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Антоном Фроловым.



«Томь» набрала 22 очка и занимает 11-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги сезона-2021/2022. «СКА-Хабаровск» (31) — на 4-м месте. Лидером соревнований является «Оренбург», набравший 37 очков в 17 встречах. В следующем туре Футбольной национальной лиги «Томь» на своём поле сыграет с «Волгарём», а «СКА-Хабаровск» проведёт гостевую встречу с «Оренбургом». Обе игры состоятся 23 октября.