Сергеев отреагировал на спор Дзюбы и Генича по поводу своей результативности в этом сезоне

Нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев отреагировал на спор телекомментатора Константина Генича и форварда «Зенита» Артёма Дзюбы по поводу своей результативности. Дзюба заверил Генича, что Сергеев не забьёт больше восьми голов в нынешнем сезоне РПЛ. Константин уверен в обратном.

«Дзюба поспорил с Геничем, что я не забью восемь голов в нынешнем сезоне? Не знаю, почему Дзюба в меня не поверил. Может, причина в том, что я дебютировал в РПЛ только в 26 лет?

Но ничего страшного. Помогу Константину Геничу выиграть спор. Они поспорили на желание? Дай Бог, чтобы у меня получилось», — приводит слова Сергеева «Матч ТВ».

Напомним, форвард «Крыльев Советов» уже записал на свой счёт три гола в десяти играх РПЛ.

Самые красивые фотографии РПЛ — в нашем «инстаграме»! Подписывайся и наслаждайся.