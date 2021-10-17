В «Спартаке» рассказали о ходе переговоров о новом контракте с Бакаевым
Поделиться
Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал о ходе переговоров о продлении контракта с полузащитником Зелимханом Бакаевым.
«Переговоры о новом соглашении идут корректно. Представители Бакаева предложили компромиссный, по их мнению, вариант. Мы его изучаем, чтобы выйти со встречным предложением. Это нормальный рабочий процесс, о результатах которого будет объявлено официально в своё время», — сказал Беленов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Напомним, Бакаев стал игроком основной команды «Спартака» в 2014 году. В нынешнем сезоне 25-летний футболист принял участие в 11 матчах Российской Премьер-Лиги и отдал 2 результативные передачи. С 2019 года Бакаев вызывается в сборную России.
Комментарии
- 17 октября 2021
-
14:42
-
14:24
-
14:16
-
14:06
-
13:46
-
13:45
-
13:31
-
13:30
-
13:20
-
13:15
-
13:00
-
12:58
-
12:48
-
12:47
-
12:24
-
12:09
-
12:06
-
11:45
-
11:43
-
11:11
-
11:05
-
11:00
-
10:35
-
10:13
-
10:11
-
10:01
-
09:47
-
09:33
-
09:30
-
09:26
-
09:00
-
08:53
-
02:07
-
01:10
-
01:05
Партнерский контент