В «Спартаке» рассказали о ходе переговоров о новом контракте с Бакаевым

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал о ходе переговоров о продлении контракта с полузащитником Зелимханом Бакаевым.

«Переговоры о новом соглашении идут корректно. Представители Бакаева предложили компромиссный, по их мнению, вариант. Мы его изучаем, чтобы выйти со встречным предложением. Это нормальный рабочий процесс, о результатах которого будет объявлено официально в своё время», — сказал Беленов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, Бакаев стал игроком основной команды «Спартака» в 2014 году. В нынешнем сезоне 25-летний футболист принял участие в 11 матчах Российской Премьер-Лиги и отдал 2 результативные передачи. С 2019 года Бакаев вызывается в сборную России.