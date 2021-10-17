Форвард «Ювентуса» Дибала может пропустить матч Лиги чемпионов с «Зенитом»

Нападающий туринского «Ювентуса» Пауло Дибала с большой долей вероятности пропустит матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/2022 с «Зенитом», информирует Tuttomercatoweb.

Дибала не сыграет в ближайшем матче итальянской Серии А с «Ромой», который состоится сегодня, 17 октября. Также он вряд ли успеет восстановиться и к игре с «Зенитом». Источник отмечает, что только чудо может позволить Пауло сыграть с клубом из Санкт-Петербурга.

Напомним, Дибала травмировался в матче 6-го тура Серии А с «Сампдорией» (3:2). У Пауло диагностировали повреждение мышцы левого бедра.

Матч «Зенит» — «Ювентус» состоится 20 октября на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.