Экс-форвард сборной Ирландии: Роналду в матче с «Лестером» выглядел, как 36-летний

Бывший нападающий сборной Ирландии Тони Каскарино, являющийся экспертом на британском телевидении, поделился мнением об игре форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду в матче 8-го тура АПЛ с «Лестер Сити». Встреча завершилась победой «лис» со счётом 4:2.
«Я понимаю, почему «Манчестер Юнайтед» взял Роналду. Он — великий футболист, который остаётся игроком топ-уровня. Но вчера он выглядел потерянным, выглядел так, как 36-летний футболист. Да, Фергюсон говорил, что надо играть лучшими футболистами. Но вчера Роналду не попадал в ритм игры», — сказал Каскарино в эфире TalkSPORT.
Роналду провёл на поле 90 минут, но не смог отметиться результативными действиями.
«Манчестер Юнайтед» не побеждает уже в трёх матчах в АПЛ кряду. «Красные дьяволы» занимают 5-е место в турнирной таблице, набрав 14 очков. «Лестер» набрал 11 очков и поднялся на 11-ю строчку.
- 17 октября 2021
-
16:16
-
16:08
-
16:02
-
16:00
-
15:54
-
15:48
-
15:34
-
15:30
-
15:23
-
15:16
-
15:15
-
15:11
-
14:57
-
14:55
-
14:42
-
14:24
-
14:16
-
14:06
-
13:46
-
13:45
-
13:31
-
13:30
-
13:20
-
13:15
-
13:00
-
12:58
-
12:48
-
12:47
-
12:24
-
12:09
-
12:06
-
11:45
-
11:43
-
11:11
-
11:05