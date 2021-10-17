Экс-форвард сборной Ирландии: Роналду в матче с «Лестером» выглядел, как 36-летний

Бывший нападающий сборной Ирландии Тони Каскарино, являющийся экспертом на британском телевидении, поделился мнением об игре форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду в матче 8-го тура АПЛ с «Лестер Сити». Встреча завершилась победой «лис» со счётом 4:2.

«Я понимаю, почему «Манчестер Юнайтед» взял Роналду. Он — великий футболист, который остаётся игроком топ-уровня. Но вчера он выглядел потерянным, выглядел так, как 36-летний футболист. Да, Фергюсон говорил, что надо играть лучшими футболистами. Но вчера Роналду не попадал в ритм игры», — сказал Каскарино в эфире TalkSPORT.

Роналду провёл на поле 90 минут, но не смог отметиться результативными действиями.

«Манчестер Юнайтед» не побеждает уже в трёх матчах в АПЛ кряду. «Красные дьяволы» занимают 5-е место в турнирной таблице, набрав 14 очков. «Лестер» набрал 11 очков и поднялся на 11-ю строчку.