«Крылья Советов» — «Нижний Новгород»: составы команд на матч 11-го тура РПЛ
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Стали известны стартовые составы «Крылья Советов» и «Нижнего Новгорода» на матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Крылья Советов» — «Нижний Новгород».
«Крылья Советов»: Ломаев, Чернов, Бегич, Горшков, Бийль, Зиньковский, Пруцев, Ежов, Иванисеня, Сергеев, Сарвели.
Запасные: Фролов, Овсянников, Божин, Солдатенков, Зеффан, Кабутов, Липовой, Смирнов, Витюгов, Пиняев, Глушенков, Цыпченко.
«Нижний Новгород»: Анисимов, Козлов, Гоцук, Кечкеш, Юлдошев, Калинский, Могилевец, Шарипов, Берковский, Ткачук, Сулейманов.
Запасные: Синицын, Пенчиков, Миладинович, Масоэро, Горбунов, Галаджан, Косарев.
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