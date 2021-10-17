«Химки» — «Ахмат»: составы команд на матч 11-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Химок» и «Ахмата» на матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Арена Химки» в Химках. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Химки» — «Ахмат».
«Химки»: Лантратов, Идову, Набиуллин, Данилкин, Карпов, Филип, Дагерстоль, Кухарчук, Мирзов, Трошечкин, Сабович.
Запасные: Генералов, Сычёв, Стойинович, Глушаков, Камышев, Боженов, Соколов, Долгов, Массуренко, Садыгов, Адеми.
«Ахмат»: Гудиев, Уциев, Семёнов, Быстров, Нижич, Тимофеев, Коновалов, Харин, Полярус, Конате, Себай.
Запасные: Мелихов, Пуцко, Лысцов, Богосавац, Карапузов, Садулаев, Адуев, Кадыров.
Грозненский «Ахмат» набрал 12 очков в 10 матчах и занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Химки» (8) располагаются на 16-й строчке. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (23).
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